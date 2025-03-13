مراسل المنار: طائرات الاحتلال الصهيوني المعادية تنفذ 3 غارات على منطقة الشعرة شرقي جنتا في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 21:48

مراسل المنار: طائرات الاحتلال الصهيوني المعادية تنفذ 3 غارات على منطقة الشعرة شرقي جنتا في البقاع

منذ 2 ساعة 13 March، 2025
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