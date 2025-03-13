رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمواقع في جنوب لبنان يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكا للقرار ١٧٠١ الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 21:50

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمواقع في جنوب لبنان يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكا للقرار ١٧٠١ الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه

منذ 2 ساعة 13 March، 2025
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