حسني نجاد بيركوهي يعتبر أنّ اقامة جلسة مغلقة لمجلس الامن حول البرنامج النووي الايراني تفتقد الى اي تبرير فني وحقوقي وتعد اجراء استفزازيا وسياسيا في اطار التوجهات الامريكية الاحادية والمثيرة للتصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 21:50

حسني نجاد بيركوهي يعتبر أنّ اقامة جلسة مغلقة لمجلس الامن حول البرنامج النووي الايراني تفتقد الى اي تبرير فني وحقوقي وتعد اجراء استفزازيا وسياسيا في اطار التوجهات الامريكية الاحادية والمثيرة للتصعيد

منذ 2 ساعة 13 March، 2025
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