المدير العام لشؤون السلام والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الايرانية حسني نجاد بيركوهي يذكر الدبلوماسيين الثلاثة ان البرنامج السلمي النووي الايراني يتطابق تماما مع حقوق وواجبات ايران وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية واتفاقات الضمانات – موقع قناة المنار – لبنان
المدير العام لشؤون السلام والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الايرانية حسني نجاد بيركوهي يذكر الدبلوماسيين الثلاثة ان البرنامج السلمي النووي الايراني يتطابق تماما مع حقوق وواجبات ايران وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية واتفاقات الضمانات