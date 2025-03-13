المدير العام لشؤون السلام والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الايرانية حسني نجاد بيركوهي يذكر الدبلوماسيين الثلاثة ان البرنامج السلمي النووي الايراني يتطابق تماما مع حقوق وواجبات ايران وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية واتفاقات الضمانات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 20:00

المدير العام لشؤون السلام والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الايرانية حسني نجاد بيركوهي يذكر الدبلوماسيين الثلاثة ان البرنامج السلمي النووي الايراني يتطابق تماما مع حقوق وواجبات ايران وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية واتفاقات الضمانات

منذ 7 mins 13 March، 2025
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