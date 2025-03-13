وزارة الخارجية الايرانية تستدعي سفيري فرنسا والمانيا والقائم بالاعمال البريطاني احتجاجا على ما وصفته تواطؤ بريطانيا وفرنسا والمانيا مع امريكا لاستغلال آليات مجلس الامن الدولي وعقد اجتماع مغلق حول البرنامج النووي السلمي الايراني يوم 12 الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
وزارة الخارجية الايرانية تستدعي سفيري فرنسا والمانيا والقائم بالاعمال البريطاني احتجاجا على ما وصفته تواطؤ بريطانيا وفرنسا والمانيا مع امريكا لاستغلال آليات مجلس الامن الدولي وعقد اجتماع مغلق حول البرنامج النووي السلمي الايراني يوم 12 الجاري