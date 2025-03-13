وليد جنبلاط: المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جدا

قال الرئيس السابق للحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط “تفصلنا مسافة زمنية قصيرة عن يوم الأحد، حيث نكرم بهدوء الراحل الكبير كمال جنبلاط”، وتابع ان “ما حدث في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرف غوغائي يجعلني أقول إن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جدا”، واضاف “لم يفهم البعض من جمهوره ومناصري الحزب الرسالة الإنسانية التي أرادها”.

وتوجه جنبلاط إلى مطلقي النار بالقول “لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 آذار لأن وجودكم مسيء للذكرى ولفكر كمال جنبلاط”، واضاف “لاحقا على تيمور(جنبلاط) وسأقوم بمساعدته، إعادة النظر بورشة تنظيمية فكرية”، وتابع “إني أستغرب أن اليوم لم تعد الجماهير تحب القراءة، في حين أننا بهذه الآلة أي الهاتف يمكننا قراءة كل شيء”، واوضح “لقد أصبت بصدمة كيف أن البعض من الرفاق لم يفهم حتى هذه اللحظة أي شيء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام