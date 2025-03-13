طارق متري: لا تعديل في مستوى المفاوضات مع اسرائيل وهي تجري على المستوى العسكري ولا مفاوضات دبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 13:50

طارق متري: لا تعديل في مستوى المفاوضات مع اسرائيل وهي تجري على المستوى العسكري ولا مفاوضات دبلوماسية

منذ 16 mins 13 March، 2025
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