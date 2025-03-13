وزير الإعلام اللبناني: تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام وترقيته لرتبة لواء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 13:50

وزير الإعلام اللبناني: تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام وترقيته لرتبة لواء

منذ 1 ساعة 13 March، 2025
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