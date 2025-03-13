الأمم المتحدة تحذر: العديد من الناس سيموتون جراء خفض المساعدات الأمريكية

حذّر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” توم فليتشر، الأربعاء، من أنّ “العديد من الناس سيموتون بسبب الزلزال الناجم عن خفض المساعدات الدولية الأمريكية”.

وقال فليتشر خلال مؤتمر صحافي، إنّه وعلى مستوى العالم، هناك أكثر من 300 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وبالتالي فإن وتيرة ونطاق تخفيضات التمويل التي نواجهها يشكلان صدمة زلزالية”.

ونبّه فليتشر إلى أن “العديد من الناس سيموتون بسبب نضوب المساعدات”.

وأوضح المسؤول الأممي أنّ “أسرة الأمم المتحدة وشركاءها يتخذون خيارات صعبة كل يوم، لتحديد الأولويات وتقرير أي أرواح سنحاول إنقاذها”.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا لجمع 47,4 مليار دولار لعام 2025، مؤكدةً أن هذا المبلغ لن يساعد سوى 190 مليونا من أصل 300 مليون شخص محتاج.

وتحاول فرق العمل الإنساني التابعة للأمم المتحدة حاليًا تحديد أولويات جديدة “لإنقاذ 100 مليون من الأرواح وتحديد التكلفة في العام المقبل”.

كما قال فليتشر الذي أقرّ بأنّه “حتى بدون التخفيضات الأمريكية، فإن الأمم المتحدة بالتأكيد لم تكن لتتمكن من تأمين مبلغ 47,4 مليار دولار الذي كانت تأمل في جمعه في سياق نقص التمويل المزمن”.

وأضاف “لقد أصبحنا نعتمد بشكل مفرط على التمويل الأمريكي خلال السنوات الماضية”، مؤكدًا أنّ “الولايات المتحدة القوة العظمى الإنسانية موّلت ما يقرب من نصف النداءات الإنسانية للأمم المتحدة وأنقذت مئات ملايين الأرواح”.

وتابع فليتشر “علينا أن نجد مصادر أخرى للتمويل، وعلينا أن نناضل، وأن نعيد تصور عملنا وأن نعيد ضبط العلاقة بين العالم وأولئك الذين هم في أشد الحاجة”.

وبعد تعليقها مؤقتًا، أعلنت إدارة دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه سيتم إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تمثل جزءًا كبيرًا من المساعدات الإنسانية العالمية.

المصدر: وكالات