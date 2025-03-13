صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: عشرات عائلات أسرى الاحتلال لدى المُقاومة في غزَّة تتقدم بعريضة أمام المحكمة العليا ضد قطع الكهرباء عن غزة لأنه يعرض حياة أبنائهم الأسرى للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 05:30

صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: عشرات عائلات أسرى الاحتلال لدى المُقاومة في غزَّة تتقدم بعريضة أمام المحكمة العليا ضد قطع الكهرباء عن غزة لأنه يعرض حياة أبنائهم الأسرى للخطر

منذ 58 mins 13 March، 2025
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