لجنة أهالي المعتقلين السياسيين: نشدد على ضرورة وقف هذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان وسط عائلاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 05:30

لجنة أهالي المعتقلين السياسيين: نشدد على ضرورة وقف هذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان وسط عائلاتهم

منذ 1 ساعة 13 March، 2025
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