قوات الإحتلال تقتحم ساحة المهد في مدينة بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 03:40

قوات الإحتلال تقتحم ساحة المهد في مدينة بيت لحم

منذ 24 mins 13 March، 2025
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