رويترز عن مصدرين: شروط موسكو واسعة النطاق ومشابهة لتلك التي قدمتها لأوكرانيا والولايات المتحدة والنيتو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 03:40

رويترز عن مصدرين: شروط موسكو واسعة النطاق ومشابهة لتلك التي قدمتها لأوكرانيا والولايات المتحدة والنيتو

منذ 47 mins 13 March، 2025
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