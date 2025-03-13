رويترز عن مصدرين: روسيا قدمت للولايات المتحدة مطالب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإعادة ضبط العلاقات مع واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 03:40

رويترز عن مصدرين: روسيا قدمت للولايات المتحدة مطالب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإعادة ضبط العلاقات مع واشنطن

منذ 48 mins 13 March، 2025
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