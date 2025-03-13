القناة 12 العبرية: سلاح الجو في “جيش الدفاع” يتحضّر لشن غارات عنيفة ضد النظام السوري الجديد لأنه لا يلتزم بالإبتعاد 65 كم عالأقل ونزع السلاح من كامل الجنوب السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 01:46

القناة 12 العبرية: سلاح الجو في “جيش الدفاع” يتحضّر لشن غارات عنيفة ضد النظام السوري الجديد لأنه لا يلتزم بالإبتعاد 65 كم عالأقل ونزع السلاح من كامل الجنوب السوري

منذ 15 mins 13 March، 2025
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