ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية: قرار واشنطن مواصلة تزويد كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية مثير للاهتمام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 01:46

ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية: قرار واشنطن مواصلة تزويد كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية مثير للاهتمام

منذ 31 mins 13 March، 2025
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