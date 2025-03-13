البرلمان الفرنسي يقرّ بمصادرة الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 01:46

البرلمان الفرنسي يقرّ بمصادرة الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي

منذ 34 mins 13 March، 2025
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