الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو سيعمل خلال قمة مجموعة السبع على تعزيز رؤية ترامب للسلام من خلال القوة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 01:46

الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو سيعمل خلال قمة مجموعة السبع على تعزيز رؤية ترامب للسلام من خلال القوة

منذ 54 mins 13 March، 2025
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