السيناتور بيرني ساندرز مخاطبا ترامب: رمي المتظاهرين في السجون خطوة أخرى على طريق الاستبداد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 01:46

السيناتور بيرني ساندرز مخاطبا ترامب: رمي المتظاهرين في السجون خطوة أخرى على طريق الاستبداد

منذ 56 mins 13 March، 2025
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