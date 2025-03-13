السيناتور بيرني ساندرز مخاطبا ترامب: لا يمكنك اعتقال مقيمين واحتجازهم بشكل غير قانوني بسبب آرائهم السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 01:46

السيناتور بيرني ساندرز مخاطبا ترامب: لا يمكنك اعتقال مقيمين واحتجازهم بشكل غير قانوني بسبب آرائهم السياسية

منذ 58 mins 13 March، 2025
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