وسائل إعلام سورية: تحركات عسكرية “إسرائيلية” في محافظة القنيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 01:44

وسائل إعلام سورية: تحركات عسكرية “إسرائيلية” في محافظة القنيطرة

منذ 1 ساعة 13 March، 2025
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