إصابة مستوطن صهيوني بعملية إطلاق نار في سلفيت بالضفة المحتلة

أصيب مستوطن صهيوني مساء يوم الأربعاء بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة “أريئيل” شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وانسحاب المنفذ من المكان.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مركبة أطلقت النار صوب سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة أريئيل شمالي الضفة”.

من جهتها، أشارت مصادر طبية صهيونية إلى أن “حالة المستوطن المصاب بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة أريئيل شمالي الضفة خطرة”.

وقالت وسائل اعلام العدو إن “قوات معززة من الجيش الاسرائيلي بدأت بتنفيذ أعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذ”.

وتتصاعد وتيرة العمليات البطولية في الضفة المحتلة، ردا على الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وبالسياق، أشادت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في بيان لها “بالعملية البطولية التي استهدفت مستوطناً صهيونياً قرب مدينة سلفيت بالضفة المحتلة”، واكدت ان “العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وخاصة العدوان المتصاعد على مدن الضفة واستمرار جرائم الاحتلال وحرب التجويع على قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم