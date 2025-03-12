وسائل اعلام فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم قرية الريحية جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 21:40

وسائل اعلام فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم قرية الريحية جنوب الخليل

منذ 13 mins 12 March، 2025
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