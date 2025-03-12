مصادر مطّلعة للمنار: الاميركيون و”الاسرائيليون” يعتبرون ان عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بطابعها العسكري الامني قد انتهى دورها ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسية سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 21:40

مصادر مطّلعة للمنار: الاميركيون و”الاسرائيليون” يعتبرون ان عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بطابعها العسكري الامني قد انتهى دورها ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسية سياسية

منذ 54 mins 12 March، 2025
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