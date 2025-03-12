السيد الحوثي: كل الخيارات مطروحة في واقعنا في الاستعداد العملي وللتنفيذ إن لم يتوقف العدو عن الحصار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتجويع له – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 21:40

السيد الحوثي: كل الخيارات مطروحة في واقعنا في الاستعداد العملي وللتنفيذ إن لم يتوقف العدو عن الحصار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتجويع له

منذ 1 ساعة 12 March، 2025
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