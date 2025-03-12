السيّد الحوثي: الصمت والجمود في الموقف العربي تجاه سياسة التجويع وفرض التهجير القسري على الفلسطينيين يعتبر خطيئة كبيرة وتنصلا عن مسؤولية كبرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2025 - 21:40

السيّد الحوثي: الصمت والجمود في الموقف العربي تجاه سياسة التجويع وفرض التهجير القسري على الفلسطينيين يعتبر خطيئة كبيرة وتنصلا عن مسؤولية كبرى

منذ 1 ساعة 12 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة