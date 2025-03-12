حماس: نطالب الدول العربية الشقيقة والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وفرض إجراءات فورية لإنهاء الحصار على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 16:20

حماس: نطالب الدول العربية الشقيقة والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وفرض إجراءات فورية لإنهاء الحصار على قطاع غزة

منذ 1 ساعة 12 March، 2025
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