مراسل المنار: توغل دبابتي ميركافا صهيونيتين باتجاه منطقة الحلواني عند أطراف بلدة رامية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 14:42

مراسل المنار: توغل دبابتي ميركافا صهيونيتين باتجاه منطقة الحلواني عند أطراف بلدة رامية

منذ 1 ساعة 12 March، 2025
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