“يديعوت أحرونوت” العبرية: بعد مرور 17 شهراً على اندلاع الحرب لا تزال حماس القوة المهيمنة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 11:30

“يديعوت أحرونوت” العبرية: بعد مرور 17 شهراً على اندلاع الحرب لا تزال حماس القوة المهيمنة في غزة

منذ 1 ساعة 12 March، 2025
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