إذاعة الجيش الإسرائيلي: السيطرة على قمة جبل الشيخ السوري تمنح “إسرائيل” نقطة مراقبة على مساحات واسعة في لبنان و سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 09:48

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السيطرة على قمة جبل الشيخ السوري تمنح “إسرائيل” نقطة مراقبة على مساحات واسعة في لبنان و سوريا

منذ 16 mins 12 March، 2025
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