وزيرة التعليم الأمريكية ليندا ماكماهون: إنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتبارا من 21 آذار/مارس الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 08:02

وزيرة التعليم الأمريكية ليندا ماكماهون: إنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتبارا من 21 آذار/مارس الجاري

منذ 2 ساعة 12 March، 2025
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