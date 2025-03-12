قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من أحياء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 02:34

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من أحياء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

منذ 59 mins 12 March، 2025
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