الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى ريف رأس العين شمال مدينة الحسكة السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 02:32

الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى ريف رأس العين شمال مدينة الحسكة السورية

منذ 2 ساعة 12 March، 2025
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