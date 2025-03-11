نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو يرفع من حالة التأهب خشية من إطلاق صواريخ من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2025 - 22:22

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو يرفع من حالة التأهب خشية من إطلاق صواريخ من اليمن

منذ 2 ساعة 11 March، 2025
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