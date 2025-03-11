الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تبلغ تسلّم 4 أسرى من “إسرائيل” اليوم وأسير خامس غدًا نتيجة مفاوضات أجرتها لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2025 - 20:02

الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تبلغ تسلّم 4 أسرى من “إسرائيل” اليوم وأسير خامس غدًا نتيجة مفاوضات أجرتها لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية

منذ 41 mins 11 March، 2025
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