حماس: المخططات الصهيوينة محاولات يائسة تعبر عن حالة فشل الاحتلال ونحذر من خطورة وتداعيات العدوان الإسرائيلي لتهجير شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2025 - 20:02

حماس: المخططات الصهيوينة محاولات يائسة تعبر عن حالة فشل الاحتلال ونحذر من خطورة وتداعيات العدوان الإسرائيلي لتهجير شعبنا

منذ 55 mins 11 March، 2025
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