حماس: الاحتلال يواصل حصار قطاع غزة ويمنع إدخال المساعدات في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2025 - 20:02

حماس: الاحتلال يواصل حصار قطاع غزة ويمنع إدخال المساعدات في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار

منذ 56 mins 11 March، 2025
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