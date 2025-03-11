نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط لوسائل إعلام لبنانية: “إسرائيل” ستطلق سراح 5 أسرى لبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2025 - 17:34

نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط لوسائل إعلام لبنانية: “إسرائيل” ستطلق سراح 5 أسرى لبنانيين

منذ 45 mins 11 March، 2025
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