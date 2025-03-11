العدو الصهيوني يدفع بتعزيزات عسكرية نحو بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2025 - 02:40

العدو الصهيوني يدفع بتعزيزات عسكرية نحو بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة المحتلة

منذ 38 mins 11 March، 2025
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