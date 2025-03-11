طائرات العدو تشن غارات على مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2025 - 01:04

طائرات العدو تشن غارات على مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي

منذ 16 mins 11 March، 2025
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