وسائل إعلام سورية: توغل لقوات الاحتلال في مناطق معارية وكريز الواوي وكوية بريف درعا الغربي جنوب سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 23:28

وسائل إعلام سورية: توغل لقوات الاحتلال في مناطق معارية وكريز الواوي وكوية بريف درعا الغربي جنوب سوريا

منذ 60 mins 10 March، 2025
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