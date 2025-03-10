روسيا: مقتل وإصابة أكثر من 1185 جندياً أوكرانياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الاثنين أن “غارات نفذتها قواتها خلال اليوم الماضي أصابت بنية تحتية لمطارات عسكرية أوكرانية وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 152 منطقة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الدفاعات الجوية أسقطت طائرة (ميغ-29) أوكرانية دون ذكر المكان”، ولفتت إلى أن “إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة وصل إلى نحو 1185 جندياً بين قتيل وجريح”.

وأكدت الوزارة أن “العدو فقد أكثر من 30 عسكرياً في محور خاركوف على يد مجموعة قوات الشمال الروسية”، وتابعت “كما حسّنت تشكيلات مجموعة قوات الغرب الروسية وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات معادية في خاركوف، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 210 جنود”.

ولفتت الوزارة إلى أن “تشكيلات مجموعة قوات الجنوب الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، حيث فقد الجيش الأوكراني نحو 270 عسكرياً”، وأضافت أن “تشكيلات مجموعة قوات الوسط الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، مكبّدة الجيش الأوكراني خسائر بلغت نحو 490 جندياً”.

وقالت الوزارة إن “مجموعة قوات الشرق استهدفت قوات العدو في دونيتسك، حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 120 عسكرياً”، وتابعت “ضربت مجموعة قوات دنيبر قوات ومعدات معادية في زابوروجيا وخيرسون، ووصلت خسائر العدو إلى نحو 65 جندياً”، مؤكدة “إسقاط 5 قنابل جوية موجهة JDAM أمريكية الصنع و7 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، إضافة إلى 50 طائرة مسيّرة”.

المصدر: روسيا اليوم