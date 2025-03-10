السيد الحوثي: الإجرام التكفيري ضد المدنيين المسالمين العزل من السلاح في الساحل السوري يكشف حقيقة تلك الجماعات الإجرامية وأنها تحذو حذو اليهود الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 21:46

السيد الحوثي: الإجرام التكفيري ضد المدنيين المسالمين العزل من السلاح في الساحل السوري يكشف حقيقة تلك الجماعات الإجرامية وأنها تحذو حذو اليهود الصهاينة

منذ 2 ساعة 10 March، 2025
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