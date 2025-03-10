صحيفة معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لاحتمال استئناف اليمن لإطلاق الصواريخ والمسيّرات، وقد وضع الجيش أنظمة في حالة تأهب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 18:20

صحيفة معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لاحتمال استئناف اليمن لإطلاق الصواريخ والمسيّرات، وقد وضع الجيش أنظمة في حالة تأهب

منذ 30 mins 10 March، 2025
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