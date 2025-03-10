اعلام العدو: عائلات أسرى العدو تتظاهر قبالة مقر وزارة الحرب ب”تل أبيب” للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 18:20

اعلام العدو: عائلات أسرى العدو تتظاهر قبالة مقر وزارة الحرب ب”تل أبيب” للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى

منذ 42 mins 10 March، 2025
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