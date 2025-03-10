حماس: كان مقررا أن يكتمل انسحاب الاحتلال بحلول اليوم الـ50 للاتفاق الموافق ليوم أمس وهو ما لم يحدث – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 18:20

حماس: كان مقررا أن يكتمل انسحاب الاحتلال بحلول اليوم الـ50 للاتفاق الموافق ليوم أمس وهو ما لم يحدث

منذ 45 mins 10 March، 2025
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