حماس: عدم التزام الاحتلال بالانسحاب من معبر فيلادلفيا انتهاك صارخ ومحاولة مكشوفة لإفشال الاتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 18:20

حماس: عدم التزام الاحتلال بالانسحاب من معبر فيلادلفيا انتهاك صارخ ومحاولة مكشوفة لإفشال الاتفاق

منذ 1 ساعة 10 March، 2025
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