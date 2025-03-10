‏موقع “واللا” العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي: وقف المساعدات الإنسانية لغزة هو نتيجة لجمود المفاوضات وبديل مؤقت عن العودة إلى القتال – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 10 2025 - 10:30

‏موقع “واللا” العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي: وقف المساعدات الإنسانية لغزة هو نتيجة لجمود المفاوضات وبديل مؤقت عن العودة إلى القتال

منذ 29 mins 10 March، 2025
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