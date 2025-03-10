سرايا القدس-كتيبة نابلس: نخوض معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال بالبلدة القديمة والسوق الشرقي وأمطرنا القوات والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 05:08

سرايا القدس-كتيبة نابلس: نخوض معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال بالبلدة القديمة والسوق الشرقي وأمطرنا القوات والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة

منذ 52 mins 10 March، 2025
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