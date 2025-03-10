مراسل المنار: بعد فقدان الاتصال به منذ ظهر اليوم معلومات لعائلة العسكري في الجيش اللبناني زياد شبلي تؤكد اصابته برصاص الاحتلال بقدمه واعتقاله اثناء مروره في مزرعة بسطرة قادما من بلدته حلتا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 00:32

مراسل المنار: بعد فقدان الاتصال به منذ ظهر اليوم معلومات لعائلة العسكري في الجيش اللبناني زياد شبلي تؤكد اصابته برصاص الاحتلال بقدمه واعتقاله اثناء مروره في مزرعة بسطرة قادما من بلدته حلتا

منذ 1 ساعة 9 March، 2025
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